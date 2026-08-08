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В Рязанской области четвертый раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА
В Рязанской области четвертый раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили 8 августа в 17:05. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. Ранее угроза атаки БПЛА в регионе действовала с 14:55 до 15:58 и с 08:17 до 13:20.

В Рязанской области четвертый раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили 8 августа в 17:05.

Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.

Ранее угроза атаки БПЛА в регионе действовала с 14:55 до 15:58, с 08:17 до 13:20 и с 02:58 до 05:35.

Напомним, ночью силы ПВО сбили над Рязанской областью три БПЛА.