В серьезном ДТП под Рязанью пострадали три человека

ДТП произошло 6 августа, примерно в 14:47, на 505-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязани. По предварительной информации полицейских, 74-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-21140, столкнулся с «Киа Спортейдж», за рулем которой был 25-летний житель областного центра. Водитель отечественной машины и его 75-летняя пассажирка с различными травмами доставлены в больницу. 23-летняя пассажирка иномарки также обращалась за медицинской помощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В серьезном ДТП под Рязанью пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 6 августа, примерно в 14:47, на 505-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации полицейских, 74-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-21140, столкнулся с «Киа Спортейдж», за рулем которой был 25-летний житель областного центра.

Водитель отечественной машины и его 75-летняя пассажирка с различными травмами доставлены в больницу. 23-летняя пассажирка иномарки также обращалась за медицинской помощью.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее появилось видео с места аварии.