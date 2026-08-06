Появились кадры с места серьезного ДТП под Рязанью
Авария случилась в четверг, 6 августа, около комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе. Столкнулись два автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что машины получили механические повреждения. Ранее очевидцы сообщали, что после ДТП в авто оказались зажаты двое. Официальная информация уточняется.
Появились кадры с места серьезного ДТП под Рязанью. Их разместили в соцсетях.
Авария случилась в четверг, 6 августа, около комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе. Столкнулись два автомобиля.
На опубликованных кадрах видно, что машины получили механические повреждения.
Ранее очевидцы сообщали, что после ДТП в авто оказались зажаты двое. Пострадавших госпитализировали. Официальная информация уточняется.
Видео: соцсети.