Появились кадры с места серьезного ДТП под Рязанью

Авария случилась в четверг, 6 августа, около комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе. Столкнулись два автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что машины получили механические повреждения. Ранее очевидцы сообщали, что после ДТП в авто оказались зажаты двое. Официальная информация уточняется.