На трассе под Рязанью произошло серьезное ДТП
Отмечается, что авария случилась 6 августа около комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе. Столкнулись две машины. «В поврежденных автомобилях оказались зажаты два человека. Пострадавших доставили в больницу», — рассказали очевидцы. Официальная информация уточняется.
На трассе под Рязанью произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что авария случилась 6 августа около комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе. Столкнулись две машины.
«В поврежденных автомобилях оказались зажаты два человека. Пострадавших доставили в больницу», — рассказали очевидцы.
Официальная информация уточняется.
Обновлено: позже появились кадры с места.
Иллюстративное фото.