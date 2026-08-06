На трассе под Рязанью произошло серьезное ДТП

Отмечается, что авария случилась 6 августа около комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе. Столкнулись две машины. «В поврежденных автомобилях оказались зажаты два человека. Пострадавших доставили в больницу», — рассказали очевидцы. Официальная информация уточняется.