В Рязани с 8 августа откроют движение по улице Попова

Проезд закрывали из-за ремонта тепловых сетей. С 8 августа движение по улице возобновляется. Троллейбус № 10 будет следовать привычным маршрутом — до площади Попова.

В Рязани с 8 августа откроют движение по улице Попова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Проезд закрывали из-за ремонта тепловых сетей. С 8 августа движение по улице возобновляется.

Троллейбус № 10 будет следовать привычным маршрутом — до площади Попова.

Напомним, проезд закрывали на участке от дома № 24а по улице Фирсова до дома № 10/9 по улице Попова. Ограничение вводилось 15 мая. Открыть движение должны были 4 августа.