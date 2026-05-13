В Рязани до августа закроют движение по улице Попова

С 12.00 15 мая движение транспорта по участку от дома № 24-а по улице Фирсова до дома № 10/9 по улице Попова закроют до 23.00 4 августа. Перекрытие связано с капитальным ремонтом теплотрассы. Отмечается, что из-за этого движение троллейбусов маршрута № 10 будет организовано до остановочного пункта «Мясокомбинат». На время проведения ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

