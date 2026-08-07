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В Екатеринбурге после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries
Как уточнил в своих соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер, над регионом уничтожили восемь БПЛА. По его словам, три дрона упали на крышу логистического центра. Пострадавших нет. В пресс-службе RWB заявили, что очаги возгорания на логистическом объекте компании локализованы. На месте продолжают работу оперативные службы. На объекте провели заблаговременную эвакуацию. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты. Уточняется, что большинство товаров не пострадало.

В Екатеринбурге после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries. Об этом 7 августа сообщили в Telegram-канале пресс-службы RWB.

Как уточнил в своих соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер, над регионом уничтожили восемь БПЛА. По его словам, три дрона упали на крышу логистического центра. Пострадавших нет.

В пресс-службе RWB заявили, что очаги возгорания на логистическом объекте компании локализованы. На месте продолжают работу оперативные службы.

На объекте провели заблаговременную эвакуацию. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты. Уточняется, что большинство товаров не пострадало.

Ранее в Минобороны сообщали о работе ПВО в Свердловской области.