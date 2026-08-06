Стали известны возможные причины сбоев в Рунете

Технические проблемы у операторов могли стать причиной недоступности некоторых сайтов и онлайн-сервисов в Рунете. Об этом ТАСС сообщили в координационном центре доменов .RU/.РФ. «Доменные зоны .ru и .рф и DNS работают без сбоев. Возможной причиной недоступности сайтов и онлайн-сервисов у пользователей могут быть технические проблемы у операторов», — заявили в координационном центре.

Технические проблемы у операторов могли стать причиной недоступности некоторых сайтов и онлайн-сервисов в Рунете. Об этом ТАСС сообщили в координационном центре доменов .RU/.РФ.

«Доменные зоны .ru и .рф и DNS работают без сбоев. Возможной причиной недоступности сайтов и онлайн-сервисов у пользователей могут быть технические проблемы у операторов», — заявили в координационном центре.

Ранее пользователи массово сообщали о проблемах с доступом к ряду российских сервисов и платформ. Жалобы поступали на работу онлайн-банков, маркетплейсов и других ресурсов, включая Ozon, «Яндекс», «Авито», Wildberries, РЖД и другие сервисы.