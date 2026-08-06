В работе российских сервисов произошел масштабный сбой

Пользователи по всей России массово жалуются на сбои в работе российских сайтов, сервисов и приложений. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. По сообщениям пользователей, перестали открываться Ozon, «Яндекс», «Ростелеком», «Авито», РЖД, «Яндекс Диск», Wildberries, MAX, «Яндекс Телемост», Иви и Т-Банк. Больше всего жалоб зафиксировано на работу Ozon. По данным Downdetector, за последний час поступило 839 сообщений о сбоях, а за сутки — 920.

Пользователи по всей России массово жалуются на сбои в работе российских сайтов, сервисов и приложений. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По сообщениям пользователей, перестали открываться Ozon, «Яндекс», «Ростелеком», «Авито», РЖД, «Яндекс Диск», Wildberries, MAX, «Яндекс Телемост», Иви и Т-Банк.

Больше всего жалоб зафиксировано на работу Ozon. По данным Downdetector, за последний час поступило 839 сообщений о сбоях, а за сутки — 920.

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи устройств на Windows (56,1%) и Android (25,1%). Многие отмечают, что у них не открывается сайт маркетплейса.

Фото: Downdetector.