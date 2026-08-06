Представители Wildberries встретились с рязанскими продавцами

Об этом 6 августа сообщила основатель компании, глава RWB Татьяна Ким. По ее словам, WB запустил серию выездных мероприятий с предпринимателями в регионах. Первые на этой неделе прошли в Рязани, Смоленске и Иваново. Ким отметила, что встречи направлены на информирование партнеров о текущей ситуации, а также на разработку мер поддержки. В рамках встреч проводятся и индивидуальные консультации с предпринимателями. Ким уточнила, что общие меры поддержки на федеральном уровне также находятся в активной проработке.

Представители Wildberries встретились с рязанскими продавцами. Об этом 6 августа сообщила основательница компании, глава RWB Татьяна Ким.

По ее словам, WB запустил серию выездных мероприятий с предпринимателями в регионах. Первые на этой неделе прошли в Рязани, Смоленске и Иваново.

Ким отметила, что встречи направлены на информирование партнеров о текущей ситуации, а также на разработку мер поддержки. В рамках встреч проводятся и индивидуальные консультации с предпринимателями.

Ким уточнила, что общие меры поддержки на федеральном уровне также находятся в активной проработке.

Кроме этого, на платформе «RWB Участие» запустили единое окно по ситуации, где собрана вся актуальная информация, есть навигация по мерам поддержки. Там можно оставить запрос в случае, если общие меры не подходят, а также задать вопрос. Единое окно ориентировано на партнеров компании, клиентов и исполнителей.

Напомним, в ночь на 29 июля над Рязанской областью сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани. Шесть человек пострадали.

В областном центре эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно перестал принимать поставки.

Позже WB предложил рязанским продавцам обратиться за выплатами к местным властям.

Подробнее об атаке на регион можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.

Фото: кадр из видео Telegram-канала «Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ».