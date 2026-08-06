На Черезовских прудах установят цифровой экран за 3,7 млн рублей. Тендер на работы опубликован на сайте госзакупок.
На реализацию проекта подрядчику отведено 60 календарных дней с момента подписания документов.
В сквере установят всепогодную медиа-инсталляцию. Длина и высота экрана составит почти четыре метра. Оборудование рассчитано на разные климатические условия и сможет бесперебойно работать при температурах от -30 °C до +50 °C. Обновлять информацию на стенде будут удаленно через интернет.
Для экрана проложат провода под землей. Также на прилегающей территории установят пятиметровые парковые светодиодные светильники черного цвета.
После завершения земляных работ и прокладки коммуникаций исполнитель обязан вручную подготовить почву, завезти слой растительного грунта и засеять почти 900 квадратных метров нового партерного газона.
Напомним, в срок до 15 июля должны завершить очередные работы по благоустройству в парке.
В документах указано, что в сквере по четной стороне улицы Новоселов появится пешеходный мост, туалетный модуль с тремя кабинками.
Фото: документация тендера.