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На Черезовских прудах установят цифровой экран за 3,7 млн рублей
На реализацию проекта подрядчику отведено 60 календарных дней с момента подписания документов. В сквере установят всепогодную медиа-инсталляцию. Длина и высота экрана составит почти четыре метра. Оборудование рассчитано на разные климатические условия и сможет бесперебойно работать при температурах от -30 °C до +50 °C. Обновлять информацию на стенде будут удаленно через интернет. Для экрана проложат провода под землей. Также на прилегающей территории установят пятиметровые парковые светодиодные светильники черного цвета. После завершения земляных работ и прокладки коммуникаций исполнитель обязан вручную подготовить почву, завезти слой растительного грунта и засеять почти 900 квадратных метров нового партерного газона.

На Черезовских прудах установят цифровой экран за 3,7 млн рублей. Тендер на работы опубликован на сайте госзакупок.

На реализацию проекта подрядчику отведено 60 календарных дней с момента подписания документов.

В сквере установят всепогодную медиа-инсталляцию. Длина и высота экрана составит почти четыре метра. Оборудование рассчитано на разные климатические условия и сможет бесперебойно работать при температурах от -30 °C до +50 °C. Обновлять информацию на стенде будут удаленно через интернет.

Для экрана проложат провода под землей. Также на прилегающей территории установят пятиметровые парковые светодиодные светильники черного цвета.

После завершения земляных работ и прокладки коммуникаций исполнитель обязан вручную подготовить почву, завезти слой растительного грунта и засеять почти 900 квадратных метров нового партерного газона.

Напомним, в срок до 15 июля должны завершить очередные работы по благоустройству в парке.

В документах указано, что в сквере по четной стороне улицы Новоселов появится пешеходный мост, туалетный модуль с тремя кабинками.

Фото: документация тендера.