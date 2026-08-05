В Рязанской области вновь объявлена беспилотная опасность
Угроза атаки БПЛА действует на территории Рязанской области с 13:34 5 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
В Рязанской области вновь объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА действует на территории Рязанской области с 13:34 5 августа.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Напомним, ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ над Рязанской областью.
Обновлено: в 14:30 беспилотную опасность отменили.