Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили спустя час
Беспилотная опасность действовала на территории региона с 13:34 5 августа. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 14:30 угрозу отменили.
Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили спустя час. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность действовала на территории региона с 13:34 5 августа. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В 14:30 угрозу отменили.
Напомним, ночью силы ПВО сбили над Рязанской областью БПЛА.