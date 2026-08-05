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Ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ над Рязанской областью
475 украинских БПЛА самолетного типа перехватили над Россией в период с 20.00 4 августа до 08.00 5 августа. Силы ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, московского региона. Также атаки отражены над Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями. Напомним, в Рязанской области ночью действовала угроза атаки БПЛА.

Ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ над Рязанской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

475 украинских БПЛА самолетного типа перехватили над Россией в период с 20.00 4 августа до 08.00 5 августа.

Силы ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, московского региона.

Также атаки отражены над Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.

Напомним, в Рязанской области ночью действовала угроза атаки БПЛА.