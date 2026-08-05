В Рязанской области в третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность в регионе начала действовать в 16:36. Жителям порекомендовали избегать открытых участков и не подходите к окнам. Ранее угроза атаки БПЛА действовала с 13:34 5 августа до 14:30. Напомним, ночью силы ПВО сбили над Рязанской областью БПЛА.