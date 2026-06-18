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В Рязани бывший главврач ОКБ заключил сделку со следствием
Бывший главврач рязанской ОКБ Олег Шалаев, обвиняемый в 14 эпизодах взяток, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал следователям о других возможных фигурантах уголовного дела и их преступлениях. Об этом сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда 18 июня.

Бывший главврач рязанской ОКБ Олег Шалаев, обвиняемый в 14 эпизодах взяток, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал следователям о других возможных фигурантах уголовного дела и их преступлениях. Об этом сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда 18 июня.

Перед заседанием адвокат Шалаева заявила журналистам, что намерена ходатайствовать о закрытом режиме процесса, намекнув, что СМИ зря пришли. Она выполнила обещание и попросила суд запретить фото‑ и видеосъемку. Однако следователь и прокурор выступили против закрытия заседания. Судья приняла решение оставить суд открытым, съемку не запретила.

Следователь попросил продлить арест экс-главврачу еще на три месяца. В своем выступлении он отметил, что Олега Шалаева обвиняют в 14 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере. За эти преступления ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Следователь подчеркнул, что Шалаев, совершая преступления, использовал служебное положение. Несмотря на то, что он признал вину, и уже сообщил о возможных фигурантах и их преступлениях, обвиняемый обладает полезными знакомствами в органах власти. Кроме того, есть сведения, что Олег Шалаев может склонить к даче показаний в его пользу своих бывших подчиненных и других знакомых ему медработников.

Обвиняемый и его адвокат попросили суд при принятии решения учитывать активное содействие правоохранительным органам и признание вины.

Прокурор уточнил, что всю информацию, которую сообщил Шалаев о возможных преступлениях, еще предстоит проверить, поэтому причины, почему бывший главный врач должен содержаться в СИЗО не изменились и актуальны.

В итоге суд продлил содержание в следственном изоляторе Олегу Шалаеву до 21 сентября 2026 года. Решение может быть обжаловано.

Напомним, зимой 2026 года стало известно о задержании главного врача ОКБ Олега Шалаева. Изначально ему вменяли три эпизода получения взяток в крупном размере. По версии следствия, в 2025 году он за вознаграждение более 600 тысяч рублей предоставлял знакомому предпринимателю информацию об условиях предстоящих закупок медицинского оборудования и материалов, создавая тому преимущество на аукционах.

Позже следственный комитет сообщил о еще 11 эпизодах получения взяток от работников самого медучреждения в крупном и особо крупном размерах суммой около 8,5 млн рублей.

Шалаев содержится в СИЗО. Его адвокат сообщил, что обвиняемый с первого допроса активно сотрудничает со следствием и дает подробные признательные показания. Также Шалаев готов заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказать о других участниках дела, которые на данный момент по нему не проходят.

Подробнее о задержании и уголовном деле можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.