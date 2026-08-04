В Рязанской области назначили нового руководителя аппарата губернатора
Новым руководителем аппарата губернатора и правительства Рязанской области назначен Евгений Алексеев. Об этом сообщает «Рязинформбюро». Ранее Алексеев занимал различные должности в органах власти Челябинской области. В разные годы он был заместителем главы администрации губернатора региона, управляющим делами правительства области и руководителем протокола.
Новым руководителем аппарата губернатора и правительства Рязанской области назначен Евгений Алексеев. Об этом сообщает «Рязинформбюро».
Ранее Алексеев занимал различные должности в органах власти Челябинской области. В разные годы он был заместителем главы администрации губернатора региона, управляющим делами правительства области и руководителем протокола.
По данным издания, кандидатура Евгения Алексеева считается не связанной с местными политическими и бизнес-кругами.
На посту руководителя аппарата Алексеев сменил саратовца Романа Цуканова, который занимал должность с сентября 2022 года. Сам Цуканов возглавил управление Росреестра по Рязанской области.