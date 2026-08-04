В Рязанской области назначили нового руководителя аппарата губернатора

Новым руководителем аппарата губернатора и правительства Рязанской области назначен Евгений Алексеев. Об этом сообщает «Рязинформбюро». Ранее Алексеев занимал различные должности в органах власти Челябинской области. В разные годы он был заместителем главы администрации губернатора региона, управляющим делами правительства области и руководителем протокола.

Новым руководителем аппарата губернатора и правительства Рязанской области назначен Евгений Алексеев. Об этом сообщает «Рязинформбюро».

Ранее Алексеев занимал различные должности в органах власти Челябинской области. В разные годы он был заместителем главы администрации губернатора региона, управляющим делами правительства области и руководителем протокола.

По данным издания, кандидатура Евгения Алексеева считается не связанной с местными политическими и бизнес-кругами.

На посту руководителя аппарата Алексеев сменил саратовца Романа Цуканова, который занимал должность с сентября 2022 года. Сам Цуканов возглавил управление Росреестра по Рязанской области.