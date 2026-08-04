В мэрии Рязани обсудили подготовку ко Дню города

В администрации прошло заседание антитеррористической комиссии. Участники обсудили меры безопасности перед проведением Дня города, праздничных линеек 1 сентября и выборов в Госдуму. По итогам заседания определили меры по обеспечению общественного порядка и безопасности. Отмечается, что ко Дню города подготовили большую программу. Основные события развернутся вдоль Большого пешеходного маршрута: от Астраханского моста до цирка — сцены и интерактивные площадки, от Астраханского до Брессюирского моста — гастрономический фестиваль, от Брессюирского моста до стадиона будет спортивная зона.

В администрации Рязани обсудили подготовку ко Дню города. Об этом сообщил мэр Борис Ясинский.

В администрации прошло заседание антитеррористической комиссии. Участники обсудили меры безопасности перед проведением Дня города, праздничных линеек 1 сентября и выборов в Госдуму.

По итогам заседания определили меры по обеспечению общественного порядка и безопасности. Отмечается, что ко Дню города подготовили большую программу.

Основные события развернутся вдоль Большого пешеходного маршрута: от Астраханского моста до цирка — сцены и интерактивные площадки, от Астраханского до Брессюирского моста — гастрономический фестиваль, от Брессюирского моста до стадиона будет спортивная зона.

В Нижнем городском саду заработает площадка для детей. Лесопарк станет площадкой семейного фестиваля. На центральной сцене у цирка выступят рязанские коллективы и приглашенный исполнитель.

Ранее стало известно, что мероприятия, посвященные 931-й годовщине со дня основания Рязани, пройдут 28-29 августа. Концепцию праздника в этом году построят на основе звукового портрета города: колокольного звона, музыкального ландшафта Оки, есенинской поэзии.

Кроме того, в пятницу, 21 августа, на улице Почтовой состоится фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» (0+). Мероприятие является традиционной частью празднования Дня города.

Ранее главный редактор РЗН.инфо, организатор фестиваля Антон Михайлов рассказал, как готовится главное рязанское музыкальное событие уходящего лета — «Подбелка-2026».

Фото: канал Бориса Ясинского в мессенджере «Макс».