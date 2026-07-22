Названа дата проведения Дня города в Рязани

Мероприятия, посвященные 931-й годовщине со дня основания Рязани, пройдут 28-29 августа. Концепцию праздника в этом году построят на основе звукового портрета города: колокольного звона, музыкального ландшафта Оки, есенинской поэзии, десантных ритмом и разножанровом творчестве.