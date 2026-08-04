Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

Сайты ряда российских банков перестали открываться в большинстве зарубежных браузеров после перехода на российские сертификаты безопасности. Об этом сообщает РБК. По данным издания, сайт и веб-приложение ВТБ стали недоступны в иностранных браузерах. Источники РБК связывают это с отзывом зарубежных SSL-сертификатов и переходом банка на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который не поддерживается большинством иностранных браузеров.

Сайты ряда российских банков перестали открываться в большинстве зарубежных браузеров после перехода на российские сертификаты безопасности. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, сайт и веб-приложение ВТБ стали недоступны в иностранных браузерах. Источники РБК связывают это с отзывом зарубежных SSL-сертификатов и переходом банка на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который не поддерживается большинством иностранных браузеров.

Как отмечает РБК, аналогичная ситуация наблюдается с сайтами «Сбера», Альфа-Банка, Россельхозбанка, банка «Уралсиб», Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург». При этом сайт Т-Банка продолжает открываться.

В ВТБ сообщили РБК, что клиенты могут пользоваться всеми сервисами без ограничений, если установят российские сертификаты безопасности Минцифры или будут использовать «Яндекс Браузер», где их поддержка уже встроена.

В Альфа-Банке также заявили, что сбоя в работе сервисов нет, а причиной недоступности сайтов являются особенности работы иностранных сертификатов безопасности.

Ранее Минцифры предупреждало, что некоторые российские сайты могут перестать корректно открываться в зарубежных браузерах, если иностранные удостоверяющие центры отзовут SSL-сертификаты.