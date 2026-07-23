Российские сайты могут перестать открываться в иностранных браузерах

Минцифры России рекомендовало пользователям установить отечественные сертификаты безопасности для стабильного доступа к российским сайтам через иностранные браузеры. Об этом сообщили в ведомстве. В министерстве предупредили, что при отзыве зарубежных SSL-сертификатов некоторые российские ресурсы могут некорректно открываться в браузерах Google Chrome, Safari, Edge и других. Пользователи могут столкнуться с ошибками подключения или предупреждениями о небезопасном соединении.

Минцифры России рекомендовало пользователям установить отечественные сертификаты безопасности для стабильного доступа к российским сайтам через иностранные браузеры. Об этом сообщили в ведомстве.

В министерстве предупредили, что при отзыве зарубежных SSL-сертификатов некоторые российские ресурсы могут некорректно открываться в браузерах Google Chrome, Safari, Edge и других. Пользователи могут столкнуться с ошибками подключения или предупреждениями о небезопасном соединении.

Чтобы сохранить доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам и маркетплейсам, Минцифры советует установить собственные сертификаты безопасности. Ведомство отметило, что они работают по тому же принципу, что и сертификаты зарубежных удостоверяющих центров.

Сертификаты Минцифры действуют с 2022 года. Их можно установить на компьютер или смартфон, а инструкции по установке и файлы доступны на «Госуслугах».