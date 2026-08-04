Малков раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область
Малков раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом губернатор Павел Малков написал в своих соцсетях. Он рассказал, что ночью 4 августа над Рязанской областью сбили два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.
Малков раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом губернатор Павел Малков написал в своих соцсетях.
Он рассказал, что ночью 4 августа над Рязанской областью сбили два БПЛА.
Пострадавших и повреждений нет.
Напомним, в течение прошедшей ночи 4 августа средства ПВО за ночь уничтожили 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России.