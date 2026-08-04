Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА
Ночью в Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в течение прошедшей ночи 4 августа средства ПВО за ночь уничтожили 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России. Количество уничтоженных над Рязанской областью беспилотников не уточняется.
Ночью в Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи 4 августа средства ПВО за ночь уничтожили 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России.
Количество уничтоженных над Рязанской областью беспилотников не уточняется.
Дроны также сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.