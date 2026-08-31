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В мэрии рассказали, почему за два года автобусы так и не начали ходить до Мордасова
В администрации города Рязани уже два года не могут организовать регулярное движение общественного транспорта до поселков Качево и Мордасово. Очередной ответ горадминистрации на жалобы жителей, опубликованный в социальных сетях, по содержанию практически повторяет официальную позицию, озвученную в декабре 2024 года. В ведомстве сообщили, что в настоящее время рассматривается возможность продления маршрутов автобусов №№ 7, 7А и 88 М² до указанных населенных пунктов. Однако автобусы среднего и большого класса при движении от конечной остановки поселок Строитель на улице Поселковой не могут совершить поворот без выезда на полосу встречного движения. Причиной этому служит близкое расположение объектов розничной торговли.

В администрации города Рязани уже два года не могут организовать регулярное движение общественного транспорта до поселков Качево и Мордасово. Очередной ответ горадминистрации на жалобы жителей, опубликованный в социальных сетях, по содержанию практически повторяет официальную позицию, озвученную в декабре 2024 года.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время рассматривается возможность продления маршрутов автобусов №№ 7, 7А и 88 М² до указанных населенных пунктов. Однако автобусы среднего и большого класса при движении от конечной остановки поселок Строитель на улице Поселковой не могут совершить поворот без выезда на полосу встречного движения. Причиной этому служит близкое расположение объектов розничной торговли.

Ранее эта проблема уже обсуждалась. Впервые вопрос о запуске автобусного сообщения до поселков Качево и Мордасово подняли в октябре 2024 года, когда появились первые планы по организации нового маршрута.

Позднее, в декабре 2024 года, сообщалось, что около рынка в поселке Строитель могут изменить схему движения, чтобы обеспечить проезд транспорта.