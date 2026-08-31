В мэрии рассказали, почему за два года автобусы так и не начали ходить до Мордасова

В администрации города Рязани уже два года не могут организовать регулярное движение общественного транспорта до поселков Качево и Мордасово. Очередной ответ горадминистрации на жалобы жителей, опубликованный в социальных сетях, по содержанию практически повторяет официальную позицию, озвученную в декабре 2024 года. В ведомстве сообщили, что в настоящее время рассматривается возможность продления маршрутов автобусов №№ 7, 7А и 88 М² до указанных населенных пунктов. Однако автобусы среднего и большого класса при движении от конечной остановки поселок Строитель на улице Поселковой не могут совершить поворот без выезда на полосу встречного движения. Причиной этому служит близкое расположение объектов розничной торговли.