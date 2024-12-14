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Около рынка в поселке Строитель могут изменить схему движения
Изменить схему движения могут для проезда автобусов.

Около рынка в поселке Строитель могут изменить схему движения для проезда автобусов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в соцсетях.

Жители поселков Качево и Мордасово поинтересовались, когда пустят общественный транспорт через Строитель.

Мэрия ответила, что в настоящее время рассматривают возможность продления пути следования автобусов №№ 7, 7А, 88 М² до поселков Качево и Мордасово.

Однако, по словам ведомства, сейчас автобусы при движении от конечной «пос. Строитель» на улице Поселковой не могут совершить поворот без выезда на встречную полосу. Такая ситуация возникла из-за близкого размещения объектов розничной торговли.

«Мы прорабатываем вопрос изменения существующей схемы организации дорожного движения, в том числе с собственником рынка, на котором располагаются объекты розничной торговли, не позволяющие обеспечить беспрепятственный проезд транспорта общего пользования к поселкам Качево и Мордасово», — заключили в горадминистрации.

Ранее стало известно, что до поселков Качево и Мордасово планируют пустить автобус.