До поселков Качево и Мордасово планируют пустить автобус

Глава администрации осмотрел разворотный круг общественного транспорта. Поручено проработать возможность расширения части выезда с круга для продления маршрута общественного транспорта до поселков Качево и Мордасово.

До поселков Качево и Мордасово планируют пустить автобус. Об этом стало известно во время рабочего визита главы администрации Рязани Виталия Артемова в поселок Строитель 5 октября, пишет пресс-служба мэрии.

«Глава администрации осмотрел разворотный круг общественного транспорта. Поручено проработать возможность расширения части выезда с круга для продления маршрута общественного транспорта до поселков Качево и Мордасово», — говорится в сообщении.

Кроме того, для обеспечения безопасности движения предложили установить светофор на пересечение с дорогой, ведущей к заводу КРЗ.