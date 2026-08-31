Стало известно, кто устроил теракт в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный из Рязани

По данным издания, взрыв устроила 24-летняя девушка. Отмечается, что несколько месяцев назад с ней связались представители ВСУ. Девушку убедили заложить бомбу под машину военного из Рязани, а после обещали помочь попасть из РФ на Украину. За несколько дней до теракта девушка приехала в Санкт-Петербург из другого города, нашла нужный адрес в Славянке и машину. Вечером 26 августа она прикрепила СВУ к днищу автомобиля, а после она выехала в Пулково. В пять часов утра она вылетела в Турцию. Позже выяснилось, что девушка скрылась в Кишиневе и могла пересечь границу Украины. Напомним, 27 августа в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль Geely. Внутри находились двое человек: 43-летний уроженец Рязани и его супруга. Мужчина погиб на месте. Женщину госпитализировали.

Стало известно, кто устроил теракт в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный из Рязани. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, взрыв устроила 24-летняя девушка. Отмечается, что несколько месяцев назад с ней связались представители ВСУ. Девушку убедили заложить бомбу под машину военного из Рязани, а после обещали помочь попасть из РФ на Украину.

За несколько дней до теракта девушка приехала в Санкт-Петербург из другого города, нашла нужный адрес в Славянке и машину. Вечером 26 августа она прикрепила СВУ к днищу автомобиля, а после она выехала в Пулково. В пять часов утра она вылетела в Турцию. Позже выяснилось, что девушка скрылась в Кишиневе и могла пересечь границу Украины.

Напомним, 27 августа в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль Geely. Внутри находились двое человек: 43-летний уроженец Рязани и его супруга. Мужчина погиб на месте. Женщину госпитализировали.