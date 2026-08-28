При взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге погиб военный из Рязани

Напомним, 27 августа в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль Geely. Внутри находились двое человек: 43-летний уроженец Рязани и его супруга. Мужчина погиб на месте. Женщину госпитализировали. По данным СМИ, накануне военный находился в отпуске в Рязани. Отмечается, что до этого рязанец якобы докладывал начальству о том, что он находится в «списках на ликвидацию» и регулярно проверял свою машину перед выездом. Предварительно, в машине могло сработать самодельное взрывное устройство.