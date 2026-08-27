В Петербурге взорвался автомобиль с людьми

В Санкт-Петербурге в районе Славянки взорвался автомобиль Geely. В результате погиб мужчина, женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По данным СМИ, взрыв произошел около 10:00, когда автомобиль с супругами начал отъезжать от дома. «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщает, что в машине могло сработать самодельное взрывное устройство. Предварительно, автомобиль принадлежал военнослужащему. По информации СМИ, супругам оторвало ноги, мужчина погиб на месте.

В Санкт-Петербурге в районе Славянки взорвался автомобиль Geely. В результате погиб мужчина, женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По данным СМИ, взрыв произошел около 10:00, когда автомобиль с супругами начал отъезжать от дома. «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщает, что в машине могло сработать самодельное взрывное устройство. Предварительно, автомобиль принадлежал военнослужащему.

В результате взрыва автомобиль получил серьезные повреждения, его обломки разлетелись на десятки метров и повредили стоявшие рядом машины. По информации СМИ, супругам оторвало ноги, мужчина погиб на месте.

Официально информацию о том, что погибший был военнослужащим, пока не подтверждали. Причины взрыва также не установлены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

Фото: соцсети, «Фонтанка».