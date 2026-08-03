В России заявили о завершении пика бензинового кризиса

Пик бензинового кризиса в России пройден. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, хотя в нескольких регионах все еще существуют сложности и ограничения, в большинстве субъектов страны ситуация нормализовалась, и на автозаправочных станциях имеется практически весь необходимый бензин. «Я сегодня ездил по федеральной трассе, объездил несколько субъектов, и бензин был», — отметил парламентарий. Он также выразил надежду, что правительство не допустит возникновения новых проблем с топливом в будущем.

Пик бензинового кризиса в России пройден. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, передает НСН.

По его словам, хотя в нескольких регионах все еще существуют сложности и ограничения, в большинстве субъектов страны ситуация нормализовалась, и на автозаправочных станциях имеется практически весь необходимый бензин.

«Я сегодня ездил по федеральной трассе, объездил несколько субъектов, и бензин был», — отметил парламентарий.

Он также выразил надежду, что правительство не допустит возникновения новых проблем с топливом в будущем.

Ранее российский кабмин продлил запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей.