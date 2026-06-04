Пассажиры рассказали о конфликте с водителем автобуса № 17

На выезде из микрорайона Канищево у пассажиров произошел конфликт с водителем, который управлял автобусом № 17 с госномером 411. Жалоба о произошедшем 3 июня опубликована в соцсетях. По словам комментатора, люди, которые не могли зайти в «набитый битком» автобус через переднюю дверь, попросили водителя открыть среднюю и заднюю. Однако он отказался, спор продлился около пяти минут. Также в автобусе не работал кондиционер. Пассажирам пришлось ехать в переполненном и душном салоне.

На выезде из микрорайона Канищево у пассажиров произошел конфликт с водителем, который управлял автобусом № 17 с госномером 411. Жалоба о произошедшем 3 июня опубликована в соцсетях.

По словам комментатора, люди, которые не могли зайти в «набитый битком» автобус через переднюю дверь, попросили водителя открыть среднюю и заднюю. Однако он отказался, спор продлился около пяти минут.

Также в автобусе не работал кондиционер. Пассажирам пришлось ехать в переполненном и душном салоне.