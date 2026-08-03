Рязанцев предупредили об учениях, во время которых в городе включат сирены

В понедельник, 3 августа, в Советском районе города пройдет учебная тренировка по гражданской обороне. Во время учений проверят работу систем оповещения, а экстренные службы отработают действия в случае чрезвычайной ситуации. «Пожалуйста, не пугайтесь, если услышите сирену. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Реагируйте только на официальные сообщения», — отметили в посте.

Рязанцев предупредили об учениях, во время которых в городе включат сирены. Об этом сообщает региональное МЧС.

В понедельник, 3 августа, в Советском районе города пройдет учебная тренировка по гражданской обороне. Во время учений проверят работу систем оповещения, а экстренные службы отработают действия в случае чрезвычайной ситуации.

«Пожалуйста, не пугайтесь, если услышите сирену. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Реагируйте только на официальные сообщения», — отметили в посте.