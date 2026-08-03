Рязанцев предупредили об учениях, во время которых в городе включат сирены
В понедельник, 3 августа, в Советском районе города пройдет учебная тренировка по гражданской обороне. Во время учений проверят работу систем оповещения, а экстренные службы отработают действия в случае чрезвычайной ситуации. «Пожалуйста, не пугайтесь, если услышите сирену. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Реагируйте только на официальные сообщения», — отметили в посте.
Рязанцев предупредили об учениях, во время которых в городе включат сирены. Об этом сообщает региональное МЧС.
В понедельник, 3 августа, в Советском районе города пройдет учебная тренировка по гражданской обороне. Во время учений проверят работу систем оповещения, а экстренные службы отработают действия в случае чрезвычайной ситуации.
«Пожалуйста, не пугайтесь, если услышите сирену. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Реагируйте только на официальные сообщения», — отметили в посте.