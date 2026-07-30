В Рязани проверят работу систем оповещения
Учебная тренировка по гражданской обороне пройдет 3 августа в Советском районе Рязани. «В рамках учений будет проверена работа систем оповещения, экстренные службы отработают действия при чрезвычайной ситуации. Будет звучать сирена!» — указано в сообщении. Рязанцев призвали сохранять спокойствие и быть внимательными, реагировать только на официальные сообщения.
В Рязани проверят работу систем оповещения. Об этом сообщили в региональной опергруппе.
Учебная тренировка по гражданской обороне пройдет 3 августа в Советском районе Рязани.
«В рамках учений будет проверена работа систем оповещения, экстренные службы отработают действия при чрезвычайной ситуации. Будет звучать сирена!» — указано в публикации.
Рязанцев призвали сохранять спокойствие и быть внимательными, реагировать только на официальные сообщения.