В Рязани проверят работу систем оповещения

Учебная тренировка по гражданской обороне пройдет 3 августа в Советском районе Рязани. «В рамках учений будет проверена работа систем оповещения, экстренные службы отработают действия при чрезвычайной ситуации. Будет звучать сирена!» — указано в сообщении. Рязанцев призвали сохранять спокойствие и быть внимательными, реагировать только на официальные сообщения.