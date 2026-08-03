Дело о гибели рабочего под колесами трактора в Рязанской области направили в суд

Во время предварительного следствия установлено, что весной 2026 года 57-летний обвиняемый за рулем трактора с прицепом двигался задним ходом на территории предприятия. Отмечается, что он не убедился в отсутствии препятствий на пути и наехал на 56-летнего работника. Потерпевший скончался. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении мужчины по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Сапожковский районный суд.

Дело о гибели рабочего под колесами трактора в Сапожковском округе направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры 3 августа.

Во время предварительного следствия установлено, что весной 2026 года 57-летний обвиняемый за рулем трактора с прицепом двигался задним ходом на территории предприятия.

Отмечается, что он не убедился в отсутствии препятствий на пути и наехал на 56-летнего работника. Потерпевший скончался.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении мужчины по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направлено в Сапожковский районный суд.

Ранее стало известно, что трагедия произошла утром 16 апреля.