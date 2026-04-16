В Рязанской области трактор насмерть задавил рабочего
В Рязанской области трактор насмерть задавил рабочего. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роструда.
Трагедия произошла утром 16 апреля в Сапожковском округе. При движении задним ходом водитель трактора с прицепом наехали на работника, находящегося в слепой зоне.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Отмечается, что в настоящее время работодателем организована работа комиссии по расследованию несчастного случая под председательством представителя Гострудинспекции для установления обстоятельств и причин произошедшего.