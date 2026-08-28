Силы ПВО в ночь на 28 августа отразили атаку ВСУ на Рязанскую область

512 украинских беспилотников самолетного типа перехватили над Россией в период с 20.00 27 августа до 8.30 28 августа. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. В Минобороны не назвали количество дронов, уничтоженных над Рязанской областью. Напомним, в регионе с 02:08 28 августа объявлена угроза БПЛА.

Силы ПВО в ночь на 28 августа отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

512 украинских беспилотников самолетного типа перехватили над Россией в период с 20.00 27 августа до 8.30 28 августа.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В Минобороны не назвали количество дронов, уничтоженных над Рязанской областью.

Напомним, в регионе с 02:08 28 августа объявлена угроза БПЛА.

Обновлено: над Рязанской областью ночью сбили четыре дрона. Пострадавших и повреждений нет.