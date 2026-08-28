РСЧС: в Рязанской области с ночи действует беспилотная опасность

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области с 02:08 28 августа. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:25 в РСЧС предупредили о сохранении опасности.