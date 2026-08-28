Павел Малков сообщил подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область

Как отметил глава региона, в ночь на 28 августа над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА. По его словам, пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны. В регионе с 2.08 28 августа объявлена угроза атаки БПЛА.

Губернатор Павел Малков сообщил подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом он написал в своих соцсетях.

Как отметил глава региона, в ночь на 28 августа над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА.

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны. В регионе с 2.08 28 августа объявлена угроза атаки БПЛА.