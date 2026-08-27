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В деле о взрыве гранаты в центре Рязани появились новые потерпевшие
Взрыв гранаты произошел в заведении «Game Loft» на улице Соборной 7 июля 2025 года. От взрыва пострадали пять человек: один погиб, четверо попали в больницу. По версии следствия, гранату в кафе пронес 19-летний Апанди Рохоев. При обыске на съемной квартире у подозреваемого нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом неизвестной марки. В ходе судебного разбирательства сторона защиты настаивала на признании потерпевшими двух сестер погибшего, ссылаясь на причинение им морального вреда. Адвокат подсудимого возражал, заявляя, что множественности таких статусов не требуется, однако судья счел доводы необоснованными и удовлетворил ходатайство. Дальнейшее слушание отложили, так как в суд не явились потерпевшие, чье присутствие необходимо для полноценного разбирательства.

В Советском районном суде прошло первое заседание по уголовному делу о взрыве гранаты около ТЦ «Малина» в Рязани. Об этом 27 августа сообщила корреспондент РЗН.инфо.

Взрыв гранаты произошел в заведении «Game Loft» на улице Соборной 7 июля 2025 года. От взрыва пострадали пять человек: один погиб, четверо попали в больницу.

По версии следствия, гранату в кафе пронес 19-летний Апанди Рохоев. При обыске на съемной квартире у подозреваемого нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом неизвестной марки.

В ходе судебного разбирательства сторона защиты настаивала на признании потерпевшими двух сестер погибшего, ссылаясь на причинение им морального вреда.

Адвокат подсудимого возражал, заявляя, что множественности таких статусов не требуется, однако судья счел доводы необоснованными и удовлетворил ходатайство.

Дальнейшее слушание отложили, так как в суд не явились потерпевшие, чье присутствие необходимо для полноценного разбирательства.

Ранее по данному делу уже вынесли приговор 22-летнему соучастнику, который незаконно приобрел и хранил гранату на территории клуба.

Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.