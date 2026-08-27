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Малков: нового завода по переработке аккумуляторов в Рязани не будет
«Не планируется строительство никакого нового завода в этом районе. Предприятие там работает с начала 2000-х годов. С 2008 года там уже действует линия по разборке аккумуляторных батарей. Знаю, что на предприятии ведутся формальные процедуры, связанные с изменением законодательства, в том числе ведется процедура оценки воздействия на окружающую среду: на почву, воздух, воду и другие объекты. Это делается для того, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Насколько знаю, там должно появиться специальное пылегазоулавливающее оборудование. Идёт общественное обсуждение, по итогам материалы направят на экологическую экспертизу», — заявил Малков.

Губернатор Павел Малков прокомментировал информацию о строительстве завода по переработке аккумуляторов в черте Рязани, в районе проезда Шабулина. Проблему обсудили во время прямого эфира 27 августа.

«Не планируется строительство никакого нового завода в этом районе. Предприятие там работает с начала 2000-х годов. С 2008 года там уже действует линия по разборке аккумуляторных батарей. Знаю, что на предприятии ведутся формальные процедуры, связанные с изменением законодательства, в том числе ведется процедура оценки воздействия на окружающую среду: на почву, воздух, воду и другие объекты. Это делается для того, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Насколько знаю, там должно появиться специальное пылегазоулавливающее оборудование. Идёт общественное обсуждение, по итогам материалы направят на экологическую экспертизу.

У нас по генплану Рязани строительство новых таких предприятий невозможно… А старое? Ну они пока существуют…», — заявил Малков.

Он попросил подчиненных разобраться досконально, планируется ли что-то новое на существующем заводе.

Малков заключил, что никогда не поддержит проект, который может навредить людям.

Ранее сообщалось, что в Рязани намерены построить завод по переработке свинцовых аккумуляторов. Говорилось, что инициатор проекта планирует разместить предприятие по адресу: проезд Шабулина, дом 1А. Предполагалось, что производственная мощность объекта составит до 15 тысяч тонн батарей в год. Также сообщалось, что для очистки свинца и создания сплавов на территории завода будут хранить химические реагенты: едкий натр, селитру, серу, фосфор, мышьяк и селен.

Известно, что общественные обсуждения проекта прошли 13 августа, однако, по информации журналистов, представители общественности на них отсутствовали.

Представители Рязанского экологического альянса отмечали, что по генеральному плану города размещение таких производств в этом месте не предусмотрено. Планируемое предприятие имело II класс опасности.

Позже рязанцы заспамили соцсети губернатора жалобами о планах построить новый завод. Жители говорили, что предприятие будет располагаться близко к школам, детсадам, колледжам, поликлинике.

В администрации отвечали, что для продления лицензии действующее предприятие, занимающееся переработкой аккумуляторных батарей, инициировало общественные обсуждения, которые завершатся 30 августа. Сообщалось, что до этого времени жители могут направить замечания и предложения.