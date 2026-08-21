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Рязанцы заспамили соцсети губернатора жалобами о планах построить новый завод
В комментариях под постами главы региона жители районов Канищево, Ворошиловка, Приокский и Борки массово пишут о своем несогласие с возможным строительством предприятия по переработке отработанных свинцовых аккумуляторов. Основным аргументом противников завода является его близость к социальной инфраструктуре города. Как написали рязанцы, к радиусе от 500 метров до 1,5 километра от предполагаемой стройки находятся пять продовольственных баз, два колледжа, поликлиника, завод, несколько школ и детских садов, а также жилые комплексы и парковые зоны.

Рязанцы заспамили комментарии под постами губернатора Павла Малкова жалобами о планах построить новый завод по переработке аккумуляторов на улице Шабулина. В этом убедилась корреспондент РЗН.инфо.

В комментариях под постами главы региона жители районов Канищево, Ворошиловка, Приокский и Борки массово пишут о своем несогласие с возможным строительством предприятия по переработке отработанных свинцовых аккумуляторов. Основным аргументом противников завода является его близость к социальной инфраструктуре города. Как написали рязанцы, к радиусе от 500 метров до 1,5 километра от предполагаемой стройки находятся пять продовольственных баз, два колледжа, поликлиника, завод, несколько школ и детских садов, а также жилые комплексы и парковые зоны.

По мнению комментаторов, утилизация батарей может привести к выбросам в атмосферу оксида меди, железа, цинка и других соединений, которые при определенном направлении ветра распространяются в радиусе до 2,1 километра.

На комментарии отреагировали в мэрии. В администрации пояснили, что для продления лицензии действующее предприятие, занимающееся переработкой аккумуляторных батарей, инициировало общественные обсуждения, которые завершатся 30 августа. До этого времени жители могут направить свои замечания и предложения. После завершения обсуждений департамент благоустройства подготовит протокол и вместе с журналом замечаний направит его заказчику для дальнейшего представления в Росприроднадзор на государственную экологическую экспертизу, где эксперты дадут оценку и примут решение о продлении лицензии. По ссылке можно ознакомиться с подробностями.

Напомним, инициатор проекта планирует разместить предприятие по переработке отработанных свинцовых аккумуляторов по адресу проезд Шабулина, дом 1А. Производственная мощность объекта составит до 15 тысяч тонн батарей в год. Технологический процесс предполагает дробление аккумуляторов для отделения пластика с последующей переплавкой свинца в печах при температуре более 1100 градусов. На территории также предусмотрено хранение химических реагентов, включая едкий натр, серу и мышьяк. Общественные обсуждения проекта прошли 13 августа, однако, по информации журналистов, представители общественности на них отсутствовали. Ранее рязанские экологи отмечали, что генеральный план города не предусматривает размещение производств второго класса опасности в данной локации.

Фото: соцсети.