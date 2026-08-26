Рязанцы заявили, что «дом с башенкой» стал активнее разрушаться

Речь идет о доме № 40 на улице Щедрина. «Знаменитый „дом с башенкой“ на улице Щедрина разваливается все активнее. Такими темпами необитаемая часть развалится уже в будущем году окончательно», — считают местные жители. Напомним, на аварийное состояние дома жители жаловались еще в 2021 году. Тогда сообщалось, что здание изношено на 85%, снести его планировали в декабре 2025 года. В июле 2026 года жители заявили, что дом на Щедрина начал разрушаться. В инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области прокомментировали ситуацию. Там указали, что специалисты уже зафиксировали повреждения и оценили состояние здания.

Рязанцы заявили, что «дом с башенкой» стал активнее разрушаться. Пост об этом 26 августа опубликован в соцсетях.

Речь идет о доме № 40 на улице Щедрина.

«Знаменитый „дом с башенкой“ на улице Щедрина разваливается все активнее. Такими темпами необитаемая часть развалится уже в будущем году окончательно», — считают местные жители.

Напомним, на аварийное состояние дома рязанцы жаловались еще в 2021 году. Тогда сообщалось, что здание изношено на 85%, снести его планировали в декабре 2025 года.

В июле 2026 года жители заявили, что дом на Щедрина начал разрушаться. В инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области прокомментировали ситуацию.

Там указали, что специалисты уже зафиксировали повреждения и оценили состояние здания. Также говорилось, что готовятся документы для суда, чтобы обязать правообладателей к проведению работ по сохранению объекта.