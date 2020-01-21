«Мы здесь просто выживаем». Жители рязанского «дома с башенкой» пожаловались на состояние здания

Рязанцы, живущие в доме №40 по улице Щедрина, пожаловались на состояние здания. В понедельник, 20 января, корреспондент РЗН. инфо побывал в нем и пообщался с жильцами.

В конце 90-х здание признали памятником культурного наследия регионального значения, а 2018 году — аварийным.

77-летняя пенсионерка Александра Никишина живет в комнате разваливающегося дома уже 40 лет. В соседней комнате более года назад провалился потолок.

«Сколько уже сюда ни приходили, ни фотографировали, а все без толку. Эту дыру в потоке так никто и не починил, и, видимо, уже и не собирается. Мы уже куда только не обращались», — посетовала женщина, показав кухню и коридоры, где тоже, хоть и в меньшей степени, обваливается штукатурка и стоит запах плесени.

В комнате осталось объявление от управляющей компании «РН-Сервис Рязань»: «Помещение находится в аварийном состоянии. Проживание и нахождение в нем запрещено».

Другая жительница дома, инвалид второй группы Галина Чудинова около пяти лет назад поставила в своей квартире подпорки. Но обшить комнату и поменять окно она не может.

«Хотела окно пластиковое поставить, но ремонтники даже браться не стали, так как стена вся прогнила. Помню, в 99-ом году мне предлагали съехать в дом около Рязани -1, где теперь высотки стоят. Отказалась. Там дома такие же деревянные, но вообще с печным отоплением, да еще и с удобствами на улице. А я еле с клюшкой передвигаюсь. С тех пор мы здесь просто выживаем», — сказала Чудинова.