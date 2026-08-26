Рязанцы заметили провалы на тротуаре на проезде Яблочкова
«На тротуаре в сторону Песочни еще весной образовались ямы», — отметил горожанин. Рязанец попросил восстановить покрытие. Отметим, часть дороги на проезд Яблочкова капитально отремонтировали в 2025 году.
Рязанцы заметили провалы на тротуаре на проезде Яблочкова. Фото опубликовали в соцсетях.
«На тротуаре в сторону Песочни еще весной образовались ямы», — отметил горожанин.
Рязанец попросил восстановить покрытие.
Отметим, часть дороги на проезд Яблочкова капитально отремонтировали в 2025 году.