В Рязани проведут капремонт 13 дорог за 563 миллиона рублей
Подрядчик должен уложить дорожное покрытие, нанести разметку, установить знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Капремонт проведут на следующих дорогах: улица Краснорядская;улица Мусоргского;улица Гайдара;улица Фрунзе;улица Великанова;улица Юбилейная (от улицы Новаторов до улицы Крупской);улица Костычева (от улицы Крупской до улицы Новаторов);улица Тепличная (от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского);улица Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева);улица Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина);проезд Яблочкова (от проезда Яблочкова, 7 до улицы Зубковой);улица Октябрьская (от Станкозаводской улицы до проезда Шабулина);путепровод по Первомайскому проспекту (ремонт правой части моста в сторону площади Ленина).Ремонт дорог завершат до октября 2025 года. Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Ранее о предстоящем ремонте дорог в Рязани сообщил мэр города Виталий Артемов на заседании регионального правительства.
На капитальный ремонт дорог в Рязани выделили 562 миллиона 720 тысяч 705 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчик должен уложить дорожное покрытие, нанести разметку, установить знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики.
Капремонт проведут на следующих дорогах:
- улица Краснорядская;
- улица Мусоргского;
- улица Гайдара;
- улица Фрунзе;
- улица Великанова;
- улица Юбилейная (от улицы Новаторов до улицы Крупской);
- улица Костычева (от улицы Крупской до улицы Новаторов);
- улица Тепличная (от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского);
- улица Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева);
- улица Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина);
- проезд Яблочкова (от проезда Яблочкова, 7 до улицы Зубковой);
- улица Октябрьская (от Станкозаводской улицы до проезда Шабулина);
- путепровод по Первомайскому проспекту (ремонт правой части моста в сторону площади Ленина).
Ремонт дорог завершат до октября 2025 года.
Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.
Ранее о предстоящем ремонте дорог в Рязани сообщил мэр города Виталий Артемов на заседании регионального правительства.