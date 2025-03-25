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В Рязани проведут капремонт 13 дорог за 563 миллиона рублей
Подрядчик должен уложить дорожное покрытие, нанести разметку, установить знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Капремонт проведут на следующих дорогах: улица Краснорядская;улица Мусоргского;улица Гайдара;улица Фрунзе;улица Великанова;улица Юбилейная (от улицы Новаторов до улицы Крупской);улица Костычева (от улицы Крупской до улицы Новаторов);улица Тепличная (от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского);улица Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева);улица Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина);проезд Яблочкова (от проезда Яблочкова, 7 до улицы Зубковой);улица Октябрьская (от Станкозаводской улицы до проезда Шабулина);путепровод по Первомайскому проспекту (ремонт правой части моста в сторону площади Ленина).Ремонт дорог завершат до октября 2025 года. Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации. Ранее о предстоящем ремонте дорог в Рязани сообщил мэр города Виталий Артемов на заседании регионального правительства.

На капитальный ремонт дорог в Рязани выделили 562 миллиона 720 тысяч 705 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик должен уложить дорожное покрытие, нанести разметку, установить знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики.

Капремонт проведут на следующих дорогах:

  • улица Краснорядская;
  • улица Мусоргского;
  • улица Гайдара;
  • улица Фрунзе;
  • улица Великанова;
  • улица Юбилейная (от улицы Новаторов до улицы Крупской);
  • улица Костычева (от улицы Крупской до улицы Новаторов);
  • улица Тепличная (от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского);
  • улица Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева);
  • улица Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина);
  • проезд Яблочкова (от проезда Яблочкова, 7 до улицы Зубковой);
  • улица Октябрьская (от Станкозаводской улицы до проезда Шабулина);
  • путепровод по Первомайскому проспекту (ремонт правой части моста в сторону площади Ленина).

Ремонт дорог завершат до октября 2025 года.

Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Ранее о предстоящем ремонте дорог в Рязани сообщил мэр города Виталий Артемов на заседании регионального правительства.