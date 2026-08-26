Павел Малков сообщил подробности ночной атаки ВСУ на Рязанскую область

По словам главы региона, в ночь на 26 августа над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО в регионе сообщали в Минобороны.