Павел Малков сообщил подробности ночной атаки ВСУ на Рязанскую область
По словам главы региона, в ночь на 26 августа над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Отмечается, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО в регионе сообщали в Минобороны.
Губернатор Павел Малков сообщил подробности ночной атаки ВСУ на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
По словам главы региона, в ночь на 26 августа над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА.
Отмечается, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее о работе ПВО в регионе сообщали в Минобороны.