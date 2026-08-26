Над Рязанской областью в ночь на 26 августа перехватили БПЛА

426 украинских беспилотников самолетного типа сбили над Россией в период с 20.00 25 августа до 7.00 26 августа. Силы ПВО отразили атаки над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Число уничтоженных над Рязанской областью дронов не указано.

Над Рязанской областью в ночь на 26 августа перехватили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

426 украинских беспилотников самолетного типа сбили над Россией в период с 20.00 25 августа до 7.00 26 августа.

Силы ПВО отразили атаки над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Число уничтоженных над Рязанской областью дронов не указано.

По данным РСЧС, угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 00.05 до 4.57 26 августа.

Обновлено: над Рязанской областью ночью сбиты три БПЛА.