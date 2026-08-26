Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
17°
Чтв, 27
19°
Птн, 28
19°
ЦБ USD 84.28 -0.18 27/08
ЦБ EUR 98.29 -0.23 27/08
Нал. USD 85.00 / 85.49 26/08 18:15
Нал. EUR 99.15 / 100.14 26/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
6 часов назад
766
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
Вчера 15:35
569
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
Вчера 11:12
520
EVOLUTE подтверждает статус лидера: итоги семи месяцев 2026 года
Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укре...
24 августа 15:32
535
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Минпросвещения объяснило запрет на телефоны на уроках
Минпросвещения России заявило, что запрет на использование мобильных телефонов во время уроков действует в школах с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация, что пользоваться телефонами на уроках школьникам запретят с 1 сентября 2026 года. В ведомстве пояснили, что это не новая мера. Новый приказ Минпросвещения, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года, носит технический характер и лишь еще раз закрепляет уже действующие требования.

Минпросвещения России заявило, что запрет на использование мобильных телефонов во время уроков действует в школах с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что пользоваться телефонами на уроках школьникам запретят с 1 сентября 2026 года. В ведомстве пояснили, что это не новая мера.

Новый приказ Минпросвещения, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года, носит технический характер и лишь еще раз закрепляет уже действующие требования.

«Изменения в федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“, который подразумевает в том числе запрет на использование радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ, был принят еще в 2023 году и начал действовать с 2024 года», — говорится в сообщении.

Использовать телефоны на уроках можно только в экстренных случаях — например, при угрозе жизни или здоровью учеников и сотрудников школы.

На переменах школьники смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией.