Минпросвещения объяснило запрет на телефоны на уроках

Минпросвещения России заявило, что запрет на использование мобильных телефонов во время уроков действует в школах с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация, что пользоваться телефонами на уроках школьникам запретят с 1 сентября 2026 года. В ведомстве пояснили, что это не новая мера. Новый приказ Минпросвещения, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года, носит технический характер и лишь еще раз закрепляет уже действующие требования.

Минпросвещения России заявило, что запрет на использование мобильных телефонов во время уроков действует в школах с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что пользоваться телефонами на уроках школьникам запретят с 1 сентября 2026 года. В ведомстве пояснили, что это не новая мера.

Новый приказ Минпросвещения, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года, носит технический характер и лишь еще раз закрепляет уже действующие требования.

«Изменения в федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“, который подразумевает в том числе запрет на использование радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ, был принят еще в 2023 году и начал действовать с 2024 года», — говорится в сообщении.

Использовать телефоны на уроках можно только в экстренных случаях — например, при угрозе жизни или здоровью учеников и сотрудников школы.

На переменах школьники смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией.