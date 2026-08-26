В России с 1 сентября школьникам запретят использовать телефоны на уроках

Соответствующий запрет будет закреплен приказом Минпросвещения РФ. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. Как отметили в документе, использовать телефоны разрешается в случаях угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также в других экстренных ситуациях. Приказ будет действовать до 1 сентября 2027-го.

В России с 1 сентября школьникам запретят использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующий запрет будет закреплен приказом Минпросвещения РФ. В силу он вступит 1 сентября 2026 года.

Как отметили в документе, использовать телефоны разрешается в случаях угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников и в других экстренных ситуациях.

Приказ будет действовать до 1 сентября 2027-го.