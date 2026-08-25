Знак «Осторожно, дети», испорченный рязанскими вандалами, отмыли

«Городские службы отмыли дорожный знак», — написали в мэрии, прикрепив фото отмытого знака. Напомним, в соцсетях публиковали кадры, на которых было видно, что один из молодых людей рисует на дорожном знаке на улице Тимуровцев, другой — снимает это на телефон.