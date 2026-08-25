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Знак «Осторожно, дети», испорченный рязанскими вандалами, отмыли
«Городские службы отмыли дорожный знак», — написали в мэрии, прикрепив фото отмытого знака. Напомним, в соцсетях публиковали кадры, на которых было видно, что один из молодых людей рисует на дорожном знаке на улице Тимуровцев, другой — снимает это на телефон.

Знак «Осторожно, дети», испорченный рязанскими вандалами на улице Тимуровцев, отмыли. Об этом рассказали в горадминистрации.

«Городские службы отмыли дорожный знак», — написали в мэрии, прикрепив фото отмытого знака.

Напомним, в соцсетях публиковали кадры, на которых было видно, что один из молодых людей рисует на дорожном знаке на улице Тимуровцев, другой — снимает это на телефон.